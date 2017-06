Alguém lembra de quem correu atrás do ‘cantor’ do A-Ha aqui no Acre?

Só pode ser mesmo um causo, como ele mesmo diz em autobiografia.

O blog publica por aviso do @Jozimo65, que viu no Uol:

Não deixe de ver o Em tempo…

Lançou autobiografia: Cantor do A-ha conta que tentou fugir de fãs no Acre em 1989 https://t.co/n3HIGW7XeK pic.twitter.com/PEvrsK1pQa — UOL (@UOL) 11 de junho de 2017

Em tempo: é mais fácil aqui no Acre correrem atrás do Wanderley Andrade…olha ele aí embaixo com ‘O Meu Amor Virou Brinquedo pra Ti’

Em tempo 2: Wanderley Andrade causou horrores num hotel do principado ao andar pelo lobby com roupas íntimas. Um pastor que estava hospedado foi tentar dar um sermão no artista e se arrependeu….kkkk!

J R Braña B.