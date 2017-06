BR da oposição: mostrar máquinas para impressionar (v)

A oposição não foi em peso para a solenidade de anúncio das obras da BR-364, Sena-Juruá – na segunda-feira, 12, dia dos namorados.

Alguns, como o deputado federal Alan Rick, falou e vazou….

GladsonC, ao contrário, abafou: vestiu-se com um colete/jaqueta do DNiT para se diferenciar da plebe rude, pôs um boné na cabeça e foi o último a discursar (bem, todos conhecem os discursos de grande eloquência e conteúdo político do senador GladsonC).

Pobre do povo que precisa de uma figura como o senador do milhões para ter esperança de dias melhores.

Sabe aquela tática política manjada de mostrar um montão de máquinas para todos pensarem…: agora vai!?!!

Pois é, repetiram essa lorota de novo para que todos acreditem que agora a BR-364 vai se transformar num free-way alemão.

O superintendente do DNiT do GladsonC, Thiago Caetano, pronunciou a pérola do dia em Sena Madureira:

-Fomos muito criticados nos últimos dias, atacados por setores diversos que torcem contra esse trabalho…(…)

Quem, cara pálida, torce pela não recuperação da BR-364?

Vocês DNiT e a oposição é que deixaram a rodovia acabar e agora vem com essa lorota de eles (?) torcem contra a BR.

O que o DNiT do GladsonC diz que vai fazer

Lote 01: Extensão de 78,55 km (entre Sena Madureira e Manoel Urbano); Valor do contrato de R$ 48.969.988,56; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 02: Extensão de 75,15 km (entre Manoel Urbano e o rio Jurupari); Valor do contrato de R$ 42.770.962,24; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 03: Extensão de 70,58 km (entre o rio Jurupari e Feijó); Valor do contrato de R$ 40.754.586,96; Empresa contratada: LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 04: Extensão de 90,28 km (entre Feijó e a Ugai/Tarauacá); Valor do contrato de R$ 49.925.915,44; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 05: Extensão de 48,54 km (entre a Ugai/Tarauacá e o rio Gregório); Valor do contrato de R$ 26.708.586,96; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019;

Lote 06: Extensão de 46,65 km (entre o rio Gregório e o rio Liberdade); Valor do contrato de R$ 30.137.094,66; Empresa contratada: CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA; Vigência do contrato até 05/12/2019.

(Lote capital – Sena: esqueça….!!!)

J R Braña B.