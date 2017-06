Vice-gov Nazaré em Sena: centro de acolhimento da mulher

AgGov

O espaço é administrado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SEPMulheres) e fica localizado no Centro Estadual de Educação Permanente (Cedup).

Com firmeza e também muito amor, mulheres de diversos segmentos sociais celebraram a reestruturação de mais um importante local de acolhimento para quem mais precisa. “Entregamos este benefício para que as mulheres reconheçam este Centro como apoio para refazerem todas suas forças”, declarou Nazareth.

Estruturado com carro, salas para atendimento e um corpo técnico multidisciplinar, o Ceam possibilita o atendimento nas áreas psicológicas, jurídicas e de assistência social. O investimento do governo do Estado foi de R$ 190 mil, garantindo um novo endereço de cidadania para a população de Sena Madureira.

