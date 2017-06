Falta o Marcus Alexandre em Sena…

Os três postulantes à indicação do PT para disputar o governo em 2018 já foram ao principado de Sena mostrar suas intenções.

Emylson Farias foi o primeiro…

Nazaré Araújo anda em Sena já faz algum tempo.

E esta semana o Zen fez importantes contatos no município…reuniu até com o Casal Vieira, que tá com o passe valorizado agora que o PSDB vive seu ocaso político no Brasil e aqui também.

Falta quem?

Marcus Alexandre que, empurrado pelos fatos terá que adiantar o passo se quiser mesmo ser candidato ao governo (dias desses, pastores pediram a ele para não ser…que terminasse o mandato na prefeitura da capital..)

Felizmente não são pastores que definem a vida política de um partido como o PT.

Mas, enfim, Marcus é o único do PT que ainda não apareceu em Sena, o terceiro colégio eleitoral.

J R Braña B.