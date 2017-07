Do fundo do poço moral Aécio TarjaPreta liga e o dep Rocha acredita

Das catacumbas políticas o ex ex ex (porque nunca mais será) candidato a presidente da república Aécio Neves ligou para o deputado federal do seu partido no estado, major Rocha, e garantiu que ninguém mexe com ele na direção do PSDB do Acre.

O deputado Rocha parece acreditou no lero-lero do quase preso Aécio (graças a Deus o tarja preta é do PSDB…e desse partido ninguém vai preso…!)

Completamente desmoralizado na política, Aécio não tem mais nem moral para interferir num diretório do seu partido no Acre nem em lugar algum.

É o fim.

J R Braña B.

Em tempo:

Do gab do dep Rocha para este blog:

O deputado federal Major Rocha (PSDB) recebeu na noite desta sexta-feira (30) uma ligação do senador Aécio Neves (MG) em relação ao afastamento da diretoria estadual do PSDB no Estado do Acre. Conforme relatou o senador mineiro, este nunca apoiou qualquer tentativa de alterar a composição da executiva local e sequer autorizou a quem quer que seja a agir em nome dele, Aécio, para tomar tal atitude.

O senador destacou estar tomando as providências no sentido de restabelecer a ordem (qual ordem? – J R Braña B) e garantiu total apoio ao deputado Major Rocha na presidência do partido, ressaltando já estar em contato com o presidente do PSDB, o também senador Tasso Jereissati (CE), para reverter a questão.

(…)