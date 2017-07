O corrupto confesso Roberto Jefferson veio a Rio Branco empossar a direção do PTB.

PTB que já foi de Getúlio Vargas, que deve se remexer todo dia no caixão…

A platéia era na maioria de jovens que não conhece a trajetória gloriosa de Roberto Jeffersson na política do Brasil.

O Acre merece…

E o Acre continua merecendo…

Uma nota do LCMJ no ac…é o sarro da semana na política do Acre….

Porque o Acre merece muito essa turma abaixo que deverá ser o primeiro escalão de um suposto futuro improvável governo GladsonC, segundo o Luiz:

Osmir Lima, João Correia, Alércio Dias e Normando Sales.

O Acre merece…!

J R Braña B.