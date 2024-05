Em entrevista ao jornal Valor Econômico, a ministra Simone Tebet(Planejamento) disse que sua equipe estuda propostas para desvincular(reajuste) aposentadorias do salário mínimo.

Bem, não foi com esse programa que Lula venceu as eleições contra o governo do mal.

A proposta da ministra deve ser refutada totalmente.

O Chile é o exemplo neoliberal de como vivem pessimamente os aposentados e a ministra oferece ao Brasil uma proposta-ideia indecente no campo social.

A presidenta do PT, Gleisi Hoffamann respondeu na lata na sua conta da rede social e ainda marcou a ministra Simone Tebet:

-Responsabilidade fiscal não tem nada a ver com injustiça social. Se adotadas, iriam prejudicar diretamente milhões de aposentados e alunos de escolas públicas, a população que precisa ser protegida pela ação do Estado, ações estas garantidas na nossa Constituição. É no mínimo preocupante que sejam defendidas pela ministra.

O Chile é o modelo perfeito(de injustiça) de como um país não deve tratar seus aposentados.

Imagine se Simone Tebet tivesse sido eleita presidenta do Brasil…

Nos livramos dela no comando do país, mas não de suas ideias.



J R Braña B.