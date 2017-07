De novo???!! Carro da prefeitura de Sena fora de serviço…

Essas pequenas coisas que vão queimando a prefeitura de Sena e a gestão Mazinho Serafim.

O blog acaba de receber as fotos e a denúncia de que esse veículo com logo do município perambulava pela noite de Sena…fazendo o quê?

E o que veio escrito:

(Veículo da prefeitura às 22h30min circulando pelas ruas da cidade parou em frente ao Restaurante Maia. O motorista do veículo ao perceber que está sendo fotografado ainda tentou atropelar a pessoa que fotografava.)

Com a palavra, novamente, a prefeitura de Sena Madureira….

Editada by Maria Lúcia

Antes publicamos sobre Sena…: