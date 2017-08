F Brito: Marina não consegue dizer ‘bom dia’ sem ser hipócrita (v)

oestadoacre reproduz texto sarcástico do Fernando Brito, do Tijolaço, sobre nota em oglobo sobre a bla blá:

Na coluna de Ancelmo Góes, em O Globo, a grande notícia: Marina Silva, finalmente, resolve se manifestar contra Michel Temer:

Diferentemente do que se diz por aí, Marina Silva é a favor do “Fora, Temer”. Ela gravou um vídeo para o movimento “342 agora”, que pressiona os deputados para que autorizem, na Câmara, o pedido do MPF para que o presidente seja investigado.

– Na véspera da votação na Câmara dos Deputados do pedido de autorização do Ministério Público para que o presidente Temer seja julgado pelo Supremo, o desejo da sociedade de passar o Brasil a limpo não pode ser ignorado. 94% da população brasileira reprova o governo do presidente Temer.

Uau!

A “Fadinha” teve uma revelação, daquele tipo da Cova de Iria, e descobriu que Temer é reprovado por 94% dos brasileiros!

Mas, como Marina Silva não consegue dizer “bom dia” sem praticar a hipocrisia, na mesma gravação alerta: “é fundamental que a mobilização da sociedade não seja usada por grupos que querem retornar ao poder”.

Por acaso, Marina, querem voltar ao poder pelo voto, este instrumento legítimo da vontade popular? Claro, é é por isso que ela não abre mão do “AI-5 da Lava Jato”, que tire Lula da disputa:

“Por isso é que é fundamental o apoio à Operação Lava Jato”.