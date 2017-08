Ifac abre 48 vagas para curso técnico

Do Ifac para este blog:

Ifac abre 48 vagas para o curso técnico em Secretaria Escolar na modalidade EaD

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (09.08) até o dia 11 de agosto, as matrículas para o curso técnico em Secretaria Escolar, na modalidade a distância, desenvolvido pelo Programa de Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Pronatec Profuncionário). O curso faz parte do processo seletivo simplificado desenvolvido pelo Instituto Federal do Acre (Ifac). As aulas serão realizadas no campus Avançado Baixada do Sol, em Rio Branco.

As matrículas, que serão realizadas por ordem de chegada para preenchimento das vagas, deverão ser efetuadas no setor de Registro Acadêmico do campus Avançado Baixada do Sol, situado à Rua Rio Grande do Sul 2600, Bairro Aeroporto Velho (próximo ao Ginásio Coberto), das 08h às 12h e das 14h às 18h.

O curso técnico em Secretaria Escolar é público e gratuito e será realizado na Modalidade de Ensino a Distância (EaD), desenvolvido semipresencialmente, com um encontro presencial semanal obrigatório, previamente agendado, no polo de apoio presencial da Rede Ifac.

O edital está disponível no link https://goo.gl/5B3Q5r.

Quem pode participar?

Os cursos do Profuncionário são destinados, prioritariamente, a servidores públicos não-docentes da área da Educação. Contudo também poderão participar do processo seletivo os colaboradores terceirizados vinculados às empresas/cooperativas conveniadas com as redes Federal, Estadual e Municipal de Educação e comunidade em geral.

Os interessados já devem ter concluído o Ensino Médio ou estar na condição de concluí-lo até a data da matrícula do curso, comprovado através da apresentação de original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado da cópia autenticada ou original e cópia do Histórico Escolar.

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar o requerimento de matrícula preenchido, conforme modelo fornecido pelo Ifac, além das cópias e originais, ou cópia autenticada, dos documentos: Certidão de Nascimento ou de Casamento, Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), documento de quitação com o Serviço Militar (para pessoas do sexo masculino), Título de Eleitor e seu comprovante de quitação eleitoral, comprovante de endereço completo, com CEP atualizado, além de uma foto 3×4.