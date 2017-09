Prefeitura de Sena proíbe venda de bebida alcoólica em Feira Pública

Depois do assassinato na semana passada na Feira Pública de Sena Madureira, a prefeitura da cidade decidiu baixar decreto proibindo venda de bebida alcoólica no sítio e nos arredores.

A partir de agora está vedada a venda de bebida com álcool.

Sem rumo e sem saber o que fazer no tocante à violência cotidiana, a população apóia a medida.

Mas é preciso uma lei aprovada para regulamentar essa medida, especialmente nos arredores (a local da Feira é concessão do município e ela estabelece o que pode e o que não pode).

Porém, nos arredores, são outros quinhentos.

Em alguns municípios brasileiros câmaras de vereadores aprovaram leis proibindo consumo de bebida alcoólica em locais públicos (liberado só em bares, boates e afins).

Seria o caso de Sena?

A pensar, prefeito…

Agora o detalhe importante: a prefeitura de Sena promete reformar o local da Feira Pública.

Aleluia!

A Feira Pública de Sena, aqui pra nós, é…um horror!

Para os madureirenses não ficarem tristes: a principal da capital também é horrível.

O local precisa ser bonito e a prefeitura de Sena precisa tomar uma iniciativa revolucionária e aponto sugestões:

1 – Reformar o ambiente completamente (dá uma olhada em feiras públicas espalhadas pelo mundo afora)

2 – Criar (se tem, não funciona) uma administração para a Feira (estabelecer regras claras de atuação)

3 – Treinar os concessionários para melhorar o produto e o atendimento (chamar o Sebrae para ajudar)

4 – Praça de Alimentação bonita, limpa, com funcionários uniformizados e utensílios adequados (exigência de uso de cartão Crédito/Débito)

5 – Banheiro público decente (eu disse, decente!)

A Feira Pública do município deve ser um cartão postal da cidade…Onde todo mundo que chegue queira ir e fique encantado com o local.

Tô na torcida para que a prefeitura (o prefeito, em especial) leia este post (e tome uma atitude revolucionária).

A Feira Pública é tão importante quanto uma escola decente, um posto de saúde digno…!

Ah…sugiro dá uma olhada em fotos do Mercado Agrícola de Montevidéu (não no prédio, que é lindo e clássico, mas no seu interior…na arrumação das coisas)…quando estive lá tomei até umas cervejas (é liberado) com a minha Deyse e sonhei que o principado poderia ter um igual…ou melhor!

(Fotos Google do Mercado Agrícola de Montevidéu (URU)

J R Braña B.