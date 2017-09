A festa no Novo Estádio de Futebol de Sena 113 Anos

Mesmo com a demora dos longos discursos, a festa foi bonita na entrega do Velho Novo Estádio de Futebol de Sena Madureira.

Prefeito Mazinho:

Me sinto feliz e emocionado neste momento da inauguração do estádio de Sena Madureira. Ainda não estou contente com a iluminação, mas já estamos resolvendo isso.