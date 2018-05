Deutsche Welle – Karl Marx

Sua frase histórica escrita junto com Engels no Manifesto Comunista: ‘trabalhadores de todos os países, uni-vos!’ (J R Braña B.)

Acompanhada de faixas com dizeres que iam de “abaixo o capitalismo” a “pai de todos os ditadores”, a cidade de Trier, na Alemanha, inaugurou uma polêmica estátua do filósofo Karl Marx neste sábado 5, exatos 200 anos depois do seu nascimento.

Marx passou os primeiros 17 anos de sua vida em Trier, uma pequena cidade às margens do rio Mosela, no extremo oeste da Alemanha.

Muitos veem a divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e a construção do Muro de Berlim como consequência das ideias do pensador alemão, mas o prefeito de Trier, Wolfram Leibe, avalia que as controvérsias históricas devem ser motivo de debate.

“Há dez anos, isso não teria sido possível. Tenho certeza de que Marx pode hoje ser visto num contexto histórico. O que os regimes fizeram com ele não é o que Marx queria”, afirmou Leibe à emissora ARD. “Na Alemanha, temos essa situação, vez por outra, com personalidades difíceis e complexas da história – queremos escondê-las na floresta”, disse o político. “Mas foi um ato consciente trazer Karl Marx para a cidade. Nós não precisamos escondê-lo.”

