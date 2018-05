Lula só será inocentado quando não puder levar adiante a sua candidatura a presidente e não oferecer mais ‘perigo’ à elite mesquinha e entreguista brasileira.

(como diz o juiz licenciado e atual governador do MA, Flávio Dino, ‘todos sabem que Lula será inocentado do processo do triplex’)

O ex-presidente, um preso político – joga no campo do adversário, com a bola e as camisas do adversário e o pior: o árbitro do jogo é o próprio adversário.

Nem precisa desenhar para saber o resultado dessa partida, né?!

Para virar esse jogo, com as regras atuais, só o povo nas ruas…mas povo nas ruas…num país como o nosso…

J R Braña B.

Na folha

STF nega pedido para libertar Lula

A maioria dos ministros da segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) negou pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Três dos cinco ministros que compõem o colegiado votaram contra o pedido do petista: Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Ainda faltam votar Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

(…)

Abaixo, carta de Lula à senadora Gleisi Hoffman, presidente do PT, que oestadoacre publica aos melhores leitores:

Querida Gleisi,

Estou acompanhando na imprensa o debate da minha candidatura, ou Plano B ou apoiar outro candidato.

Sei quanto você está sendo atacada. Por isso resolvi dar uma declaração sobre o assunto.

Quem quer que eu não seja candidato eu sei, inclusive, as razões políticas, pois são concorrentes. Outros acham que fui condenado em 2a. instância, então sou culpado e estou no limbo da Lei da Ficha Suja.

Os meus acusadores sabem que sou inocente. Procuradores, juiz,TRF-4, eu sou inocente. Os meus advogados sabem que eu sou inocente. A maioria do povo sabe que eu sou inocente.

Se eu aceitar a ideia de não ser candidato, estarei assumindo que cometi um crime.

Não cometi nenhum crime.

Por isso sou candidato até que a verdade apareça e que a mídia, juízes e procuradores mostrem o crime que cometi ou parem de mentir.

O povo merece respeito. O povo tem que ter seus direitos e uma vida digna.

Por isso queremos uma sociedade sem privilégios para ninguém, mas com direitos para todos.

Lula