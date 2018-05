Marcus Alexandre já começa incomodar e muito….tanto que o senador JV, que jogou ping-pong em Sena na quinta – teve que dar mais um potente ace nesta segunda na oposição.

Assista:

Leia abaixo a nota do senador JV:

Marcus Alexandre tem luz própria. Ele é a esperança de mudança e renovação no nosso projeto. É formado na nossa boa escola de governo ao longo dos últimos 20 anos.

Tenho uma história de lutas junto à Frente Popular e ao PT. Neste momento, estou iniciando uma luta pela minha reeleição para o Senado, a fim de ajudar o Acre e o Brasil.

Na campanha de Marcus, que será vitoriosa, sou apenas mais um colaborador no meio de tantos outros. Nem mais, nem menos.

Nosso candidato ao governo faz política voltado para as pessoas. Acredito que o Acre seguirá em boas mãos, já que Marcus trabalha atendendo aos interesses do bem comum.

Sigo acreditando que a vitória dele, a vitória da boa política, vá ajudar a vencer os desafios e as crises para a construção de um futuro melhor para o Acre e o Brasil.

Jorge Viana

Senador (PT-AC)