# benefício previdenciário – artigo especializado

Por JOÃO CARLOS FAZANO SCIARINI*

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O MELHOR BENEFÍCIO

É direito do segurado e obrigação do INSS o fornecimento do melhor benefício possível na datado requerimento administrativo

Ao providenciar o cálculo da RMI (Renda Mensal Inicial) o INSS precisa utilizar todasas melhores 80% contribuições feitas pelo segurado, e deverá orientar os mesmos sobre o direito ao melhor benefício. Muito comum ocorrer de nem toda aposentadoria integral sermaior que a proporcional, já que em diversos casos, a lei anterior, onde o segurado já haviaatingido as condições legais para obtenção de sua aposentadoria proporcional o valor desta

seria maior que a integral obtida em nova lei.

No entanto, mesmo sendo obrigação do INSS, a utilização da melhor fórmula de

cálculo possível para o valor da Renda Mensal Inicial do benefício, o INSS em inúmeras vezes

não utiliza a formula mais correta para a elaboração do cálculo ao segurado.

Com isso, os segurados buscam o poder judiciário para postularem a o direito a

readequação de seu benefício, com o fito de o cálculo do valor da Renda Mensal Inicial na

data e na forma em que o benefício lhe seja mais vantajoso, se baseando em seu direito

adquirido.

Segundo o Enunciado n.º 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social, editado

pela Resolução n.º 2/1993, de 2/12/1993, devidamente publicado no DOU de 18/01/1994:

“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o

segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido.”

E segundo a Súmula 81 da TNU (Turma Nacional de Uniformização – jurisprudencial),

não haverá incidência do prazo decadencial previsto no artigo 103, caput, da Lei nº 8.213/91,

quando forem indeferidos e cessados de benefícios, bem como em relação às questões não

apreciadas pela Administração no ato concessório.

Ou seja, no caso do INSS não utilizar o melhor cálculo possível no ato de concessão

do benefício previdenciário, não correrá prazo decadencial (de dez anos), e as matérias não

ventiladas neste ato poderão ser aduzidas em um processo judicial, MESMO APÓS

DECORRIDOS 10 ANOS do ato de concessão da aposentadoria.

Vale o destaque jurisprudencial para embasamento do artigo:

“APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o

quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso

remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das

condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie, subscritas pela maioria.” (STF – RE: 630501 RS, Relator: Min. ELLEN

GRACIE, Data do Julgamento: 21/02/2013, Tribunal Pleno, Data da

Publicação: Dje-166, DIVULG. 23-08- 2013, PUBLIC. 26-08- 2013.”

Retroagir a data de início do benefício, ou ação do melhor benefício, é a aplicação do

direito adquirido aos segurados, que já detinham condições de se aposentar e optaram por

continuar trabalhando e se aposentaram em momento posterior menos vantajoso. A tese já

foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois se trata de direito fundamental alcançado

constitucionalmente pelos segurados.

Nas ações sobre o melhor benefício deverá ser analisado para cada caso específico,

quanto a possibilidade de requerer uma aposentadoria proporcional, abrindo mão da

aposentadoria integral que já recebem. Convém mencionar que é também possível estender

esse direito aos casos de concessão de aposentadoria proporcional, em respeito ao princípio

constitucional da isonomia.

É obrigação do servidor, e se estende a diversas espécies de benefícios, já que os

segurados normalmente não detêm o menor conhecimento técnico para analise de qual

seriam seus melhores benefícios, como por exemplo um médico ou dentista que pretende

continuar trabalhando. Por vezes é mais vantajoso este profissional da saúde se aposentar por

tempo de contribuição e ter a diminuição de seu benefício pelo fator previdenciário, do que

aposentar com valor integral na aposentadoria especial e não poder laborar mais exposto a

agente nocivo para sua saúde.

Entendo ainda que poderão ser utilizados os períodos que não foram averbados no

momento da aposentadoria, como atividade rural ou sentenças trabalhistas, desde que as

mesmas foram informadas ao servidor e este não solicitou aos segurados os documentos que

comprovam o alegado, pois o melhor benefício também se dá nas informações que o servidor

deve prestar a fim de aumentar o valor da renda mensal inicial.

*JOÃO CARLOS FAZANO SCIARINI. Advogado. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil

pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pós-graduado em Direito Previdenciário pela

Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA). MBA em Direito do Trabalho e Direito

Previdenciário (cursando). Aborda atualidades ligadas ao Direito.

Contatos: <jcsciarini@gmail.com> | 018 99727-2797 (atendimento via Whatsapp)