Propriedades da região do Alto Acre que estão na lista de alto risco para contaminação da monilíase – ou monília do cacaueiro, doença que afeta os frutos do cacau, cupuaçu e cacauí – foram vistoriadas semana passada por técnicos que compõem a equipe de Defesa Vegetal do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf/AC).

Durante uma semana, os técnicos da Defesa Vegetal percorreram propriedades de Capixaba, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil. Ações de educação sanitária também foram realizadas nas feiras de hortifrúti desses municípios.

A atividade, que contou com a parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Superintendência Federal da Agricultura no Acre (SFA), foi realizada no Alto Acre porque a região faz fronteira com a Bolívia, país que já registra casos de contaminação por monilíase.

“Para nossa surpresa, em Capixaba identificamos um plantio abandonado de cacau com cinco hectares. A surpresa se deu porque o proprietário não realizou o cadastro desse plantio no Idaf. Em Epitaciolândia, visitamos o Ramal Fontenele de Castro, que tem 17 quilômetros de extensão. O local faz fronteira com a Bolívia. Lá encontramos uma propriedade com dois mil pés de cupuaçu. Há também cacau e cacauí, os três frutos que podem ser afetados pela monilíase”, conta a gerente de Defesa Vegetal, Joelma Pais.

De acordo com ela, a única coisa que separa a área do Ramal Fontenele de Castro, que tem plantio das três espécies que a praga atinge, é um igarapé chamado Jiboia. “Temos que monitorar essas áreas, que classificamos como de alto risco, no mínimo duas vezes por ano, para evitar que a doença, que já foi registrada na Bolívia, chegue aos plantios do Brasil”, adverte.

Educação Sanitária em feiras