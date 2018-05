# cinema paolla oliveira

Divulgação

A atriz Paolla Oliveira participou da pré-estreia do filme ‘Alguém como eu’, na última quarta-feira (23), no Boulevard Shopping Brasília, localizado na Asa Norte. Junto com o produtor Fabiano Gullane e o diretor português Leonel Vieira, a global encantou os presentes com muito carisma e bom humor na sessão especial para convidados no cinema do shopping.

Desde os funcionários do cinema, até os convidados, todos ficaram admirados com a beleza e a simpatia de Paolla. Ela brincou com os atendentes do cinema, divertiu os espectadores e atendeu todos presentes com o sorriso sempre estampado.

“A gente produziu esse filme com muito esforço e carinho, espero que vocês se divirtam e também se emocionem com a história. É um prazer participar desse lançamento aqui em Brasília”, disse.

O longa-metragem conta a história do casal Helena (Paolla Oliveira) e Alex (Ricardo Pereira) que, como todos os outros, vive diferentes fases em seu relacionamento. Depois de alguns meses de dúvidas sobre o seu namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.

A direção do filme é de Leonel Vieira e a produção ainda conta com outros nomes como Ricardo Pereira, Júlia Rabello, Luís Miranda, entre outros.