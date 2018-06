# oficina fp sena eleição

A Frente Popular do Acre inicia nesta terça, 5, em Sena Madureira, demais municípios e na capital as Oficinas Regionais de Construção do Plano de Governo. Serão debatidos temas como economia, desenvolvimento, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, meio ambiente, entre outros. Você é nosso convidado a contribuir com propostas e ideias que vão compor nosso programa de governo.

A informação é do articulador do governo para a regional Purus, Justino Queiróz.

Em Sena

Data: 05 de Junho de 2018 (terça-feira)

Horário: 17h30min

Local: Buffet da Íris – Av. Brasil, atrás da Auto Escola Íris, em frente à SEAPROF – Sena Madureira.