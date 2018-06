# petecão phr caixa

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou publicação de Portaria que traz novas regras para o Programa Nacional de Habitação Rural, do Ministério das Cidades. A Portaria nº 368, 2018, facilitará o acesso ao crédito para construção de moradias populares a famílias carentes da zona rural, diminuindo a burocracia e flexibilizando prazos para a apresentação de documentações.

Sérgio Petecão reclamou que o procedimento anterior era extremamente burocrático, o que dificultava o acesso ao crédito por parte das associações representativas das famílias da zona rural. O senador abordou a questão com a Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Socorro Gadelha, na última quarta-feira (6), que se comprometeu em divulgar nova Portaria mais acessível, na qual foi anunciada sua publicação do dia de hoje.

Nesta segunda-feira (11), Sérgio Petecão promoverá reunião entre os presidentes das associações e a Caixa Econômica Federal, órgão responsável pela análise das propostas, para alinhar os procedimentos que as entidades deverão cumprir. “Nesta reunião, buscaremos formas de garantir agilidade nos procedimentos para que as associações consigam acesso ao crédito”, disse.

No último chamamento para o Programa Nacional de Habitação Rural, dez associações acreanas foram habilitadas, porém, apenas três conseguiram cumprir todas as exigências necessárias no prazo estipulado, o que acabou frustrando inúmeros moradores que buscavam o credito.