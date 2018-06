# refis acre

A partir deste mês de junho, mais de 2.060 microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas do Acre vão poder renegociar junto à Receita Federal as dívidas com o Fisco, com redução expressiva de juros e multas. Essa iniciativa oferece o parcelamento de dívidas e descontos de até 90% sobre os atrasos.

Para aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será preciso pagar pelo menos 5% do valor dos débitos vencidos até novembro de 2017. Essa primeira parcela pode ser dividida em até 5 vezes.

O restante pode ser pago de três formas: em uma parcela única, em 145 parcelas ou em 175 parcelas. Lembrando que esta adesão só pode ser feita até o dia 9 de julho, às nove horas da noite.

