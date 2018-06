# cristovam moura

Divulgação

Fim de semana foi de intensas e proveitosas agendas de Cristovam Moura na zona rural de Sena Madureira, no ramal do 25. O encontro contou também com a participação do pré-candidato a deputado estadual João da Onça. Cristovam tem diariamente participado de reuniões e encontros com amigos e apoiadores de sua pré-candidatura a deputado federal.

(Cristovam Moura é pré-candidato a deputado federal)