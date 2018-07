# copa camisa patos golpe

Sinceramente, o momento mais vergonhoso com a camisa da CBF continua sendo esse 👇👇👇 pic.twitter.com/yuNTzQy7oV — Julio Cézar Queiróz (@comunacritico) 7 de julho de 2018

Claro, o pior momento foi esse….dos patos golpistas nas ruas para derrubar uma presidenta legítima e sem crime.

Esse momento aí em cima dos patos amarelos…causou:

Desemprego – 15 milhões sem trabalho

Gasolina – mais de R$ 5 o litro

Gás – no Acre R$80 (capital) e até R$200 (no interior)

Perda do Pré-sal para estrangeiros

Venda da Embraer para Boeing

Sucateamento e perda de importância da Petrobras no mundo do petróleo

Venda em breve da Eletrobras para estatais da China e outros países

Redução drástica do Bolsa Família e aumento pobreza extrema

Redução drástica do Fies e Fim do Ciências Sem Fronteiras

Fim do Farmácia Popular

Fim dos aumentos reais do Salário Mínimo

Congelamento por 20 anos de investimentos em Saúde, Educação e Segurança (PEC 95)

Quebradeira dos estados…

Prisão sem provas do maior líder político do Brasil de todos os tempos…para ele não disputar as eleições.

A lista é grande de prejuízos sociais ao povo….

Já no futebol,na Copa, se ganha e se perde…