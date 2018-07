# sarampo acre brasil

Com o governo Temer (governo do MDB/PSDB/DEM/PP) o Sarampo, Caxumba, Rubéola, Difteria, Tétano, Coqueluche sarampo e até Catapora…estão de volta no Brasil…

E no Acre também!

O governador Tião Viana pediu responsabilidade, ou melhor, enquadrou os prefeitos!

Senhores Prefeitos dos municípios acreanos, façam suas partes. Vacinem as crianças.

75% de cobertura vacinal ao Sarampo é vergonha. — Tião Viana (@tiao_viana) 7 de julho de 2018



Em tempo: Tião Viana é o 8º governador mais influente no Twitter