Sena garante merenda nas escolas mesmo com descaso de Temer

# mazinho temer escolas merenda

Que os recursos para a educação foram reduzidos depois do golpe isso ninguém tem dúvidas…

É só ver o que diz a Emenda 95 (congelamento por duas décadas de recursos para educação, saúde, segurança e infra)

Nem o prefeito de Sena Madureira, Mazinho, que é do MDB de Temer, segurou a insatisfação.

A comida para as crianças de Sena está garantida pelo município, porém a ajuda do governo federal (MDB-PSDB-DEM-PP) é a mínima das mínimas.

Está no FB da prefeitura :

(…)

Segundo o prefeito Mazinho Serafim (MDB), apesar dos poucos recursos federais para a compra da merenda escolar, o município investe um pouco mais para que todos os alunos tenham bons produtos e bons pratos à sua disposição.

(…)

Menos mal que a prefeitura está assegurando que as crianças possam se alimentar com dignidade nas escolas do município.

Segundo a prefeitura, o setor responsável pela merenda, tem desde polpa de sucos naturais, achocolatado, manteiga, carnes, frango, pães, açaí, frutas (banana, maça etc), iogurte e até arroz, macarrão e feijão, dentre outros alimentos de qualidade.

Que assim prossiga!