Inscrições prorrogadas para Programa de Estágio da Lojas Americanas

# estágio americanas divulgação

Divulgação Lojas Americanas

(Vagas para todo o Brasil)

A Lojas Americanas prorrogou o prazo de inscrições para seu Programa de Estágio em Loja 2018 – 2º semestre até dia 19 de agosto. Podem se candidatar estudantes de todo o país dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura até dezembro de 2018 ou julho 2019.

O processo seletivo é predominantemente online, sendo as etapas de inscrição, triagem curricular, fit cultural (alinhamento com perfil da companhia) e vídeo entrevista realizadas pela internet. Para completar o processo, haverá também entrevistas com a área de Gente & Gestão e com os gestores.

Durante o período de estágio, os estudantes passarão por um intenso Programa de Treinamento em loja com objetivo de desenvolver habilidades de gestão e interação com as rotinas do varejo. Ao final do Programa, os participantes serão avaliados e terão a oportunidade de assumir um grande desafio – liderar uma unidade de negócio da Companhia como gerentes comerciais trainee.

Para encarar esse desafio, a empresa busca estudantes que tenham atitude de dono do negócio, paixão por desafios, ambição, foco em resultados, dinamismo, disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais e identificação com o mercado varejista.

Os selecionados receberão salário e benefícios compatíveis com o mercado. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico estagio.lasa.com.br .