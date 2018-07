Cadastro Positivo promete injetar 3 Bi na economia do Acre (a)

# cadastro positivo

RM

(…)

Dados disponibilizados pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) apontam que, com a aprovação da matéria, R$ 3 bilhões seriam injetados na economia do Acre. Além disso, 120 mil novos consumidores poderão ser beneficiados no estado.

(…)

Ouça:

Em tempo: tanto quanto o cadastro negativo (SPC, Serasa) o positivo só trará vantagens econômicas ao sistema financeiro, aos bancos…que continuará bisbilhotando a vida de todo cidadão…ou seja, a falta de crédito para uma grande parcela da população vai continuar…a exclusão financeira e de oportunidades permanecerá – J R Braña B.