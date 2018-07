Três razões para o pastor de Sena apoiar Marcus Alexandre

# sena marcus pastor

Pastor Celso, líder da Assembeia de Deus em Sena, disse esta semana, para justificar apoio a Marcus – que ‘vota em pessoa e não em partidos’.

O pastor tem lá suas razões….e aqui abaixo algumas possíveis outras razões para a decisão do pastor Celso Gregório:

-Marcus Alexandre tem experiência administrativa (fez uma boa gestão em Rio Branco mesmo com a crise do país aprofundada com o golpe do centrão que vai apoiar Alckmin).

-Marcus é uma ‘pessoa de família’, igreja…é evangélico…isso talvez seja a principal razão do apoio do pastor Celso.

-Marcus tem um estilo de vida pacato…isso agrada o pastor e seus seguidores…GladsonC não é tão pacato (GladsonC não é evangélico, é extrovertido, gosta da vida e suas possibilidades)…e isso, quem sabe, deve contar na avaliação do pastor e seus seguidores.

Bem…Esses não são os meus critérios para decidir votar em Marcus ou GladsonC…os meus são políticos…porém, se são os do pastor e de seus seguidores…

…Compreendo e respeito.

J R Braña B.

