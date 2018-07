GladsonC em Sena promete ponte, empregos e fim dos marajás (ouça)

# gladsonC sena

O senador GladsonC está em Sena nesta terça, confirmando notícia deste blog na segunda – e fez um loooooongo discurso na radio do pastor Celso Gregório no horário do meio-dia.

‘Ponte sobre o Rio Iaco, empregos, escolas, fim dos marajás (Collor fez isso também), e ônibus para igreja do pastor Celso.

Orleir (seu tio in memoriam), em campanha em Sena para o governo, também prometeu uma ponte no centro da cidade ligando o primeiro ao segundo distrito….A promessa da ponte é recorrente em tempos de campanha…

Em tempo: sobre o Ifac…quem levou o Instituto Federal para Sena foi o Lula…aliás foi o criador dos IF em todo país. Não foi GladsonC que levou Ifac para Sena.

Em tempo 2: disse que está insatisfeito com as obras da BR do Fim do Mundo (trecho Sena-capital)…Como se sabe, GladsonC manda prender e soltar no DNiT do Acre.

Ouça GladsonC, anote e tire suas conclusões…: