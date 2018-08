# jv senado

Fui relator e aprovamos por unanimidade no @SenadoFederal o projeto que proíbe a cobrança para marcação de assento pelas companhias aéreas. Ja pagamos as passagens mais caras do mundo! Num país continental como o nosso, o transporte aéreo é serviço de primeira necessidade. pic.twitter.com/evLAPh52t1

— Jorge Viana (@jorgeviana) 8 de agosto de 2018