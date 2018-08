JV recebe apoio em Sena, mas recusa falar de aliança Ney-Mazinho (a,v)

# jv sena eleição

O senador Jorge Viana reuniu mais de 100 pessoas neste final de tarde em Sena Madureira no comitê da Frente Popular.

Todos as lideranças da FP e do chamado ‘PT autêntico’ do município estavam presentes…JV contou também com as presenças de dois ex-prefeitos da cidade (Mano Rufino e Nilson Areal).

Jorge Viana disse que gostaria de participar da coordenação de campanha da Frente Popular em Sena (o que, claro, foi bem recebida pelos presentes) e falou que ainda hoje falaria com o Tião e Marcus Alexandre sobre o assunto.

JV também destacou que há uma tentativa de mancharem seu nome, mas ressaltou que o Acre inteiro o conhece e que seguirá na campanha como sempre fez: priorizando a boa política e o Acre.

A reunião em Sena, embora neguem – foi uma reação dos ‘petistas autênticos’ da cidade e integrantes da Frente Popular históricos incomodados com a aliança eleitoral entre o também petista Ney Amorim e o prefeito Mazinho (MDB), que foi ao comitê da FP falar com Jorge Viana, como deu em primeira mão este blog, aqui.

oesstadoacre tentou ouvir a opinião do senador Jorge Viana sobre a aliança eleitoral do prefeito Mazinho com seu colega de partido, Ney Amorim.

-Estamos com Marcus Alexandre, Jorge Viana, Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida – diz vereador Boa Ideia.

