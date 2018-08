Confiante, sindicato da Saúde entrega proposta primeiro a GladsonC

# saúde sintesac eleição 2018

SINTESAC apresenta proposta de reformulação integral do PPCR/2019 e

busca apoio de todos os candidatos ao governo

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) elaborou uma proposta de reformulação integral do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) para os trabalhadores em Saúde do Estado. A proposta já foi entregue ao candidato de oposição ao governo do Estado, senador Gladson Cameli (PP), e será também entregue aos demais

candidatos.

Em tempo: o Sintesac está confiante demais…parece…primeiro da lista a receber as propostas da entidade foi GladsonC.

Em tempo 2: no Acre há um ‘fenômeno’ sindical…sindicato de trabalhador mais próximo da direita que das propostas progressistas/trabalhistas…emblemático: a presidente da CUT apoia a direita.

(oestadoacre)