Voto em Haddad atinge mesmo potencial de Lula, admite Ibope

# haddad pesquisa

Por Fernando Brito, Tijolaço

Então, nas entrelinhas, a pesquisa Ibope revela aquilo que, nas manchetes, procuraram esconder de você.

A transferência de votos de Lula para Fernando Haddad vai ser total, ou bem perto disso.

A reportagem Potencial de transferência de votos de Lula para Haddad aumenta, diz Ibope , no Estadão, deixa isso claro com simples operações aritméticas.

Diz-se lá que se pergunta aos eleitores se, com Lula declarando apoio ao ex-prefeito de São Paulo, “eles com certeza votariam, poderiam votar ou não votariam de jeito nenhum em Haddad”.

22% disseram que “com certeza” o fariam, 9% a mais do que na pesquisa anterior, há apenas 13 dias.

Outros 17% informaram que poderiam fazê-lo, contra 14% no levantamento anterior.

Não é preciso “chamar o Meirelles” para fazer a conta: 22% + 17% somam 39%, resultado compatível com o que as pesquisas anteriores davam ao próprio Lula: 37% no mesmo Ibope de agosto e 39% no Datafolha do mesmo mês.

Portanto, meus caros leitores e leitoras, não entrem na”onda” da mídia de que fulano ou sicrana “levam” o eleitorado de Lula. O mesmo dado “escondidinho” do Ibope informa que 60% dos eleitores que declaram voto em Ciro e metade dos que o fazem a Marina Silva, se informados de que Lula apóia Haddad migrariam para ele.

Se não bastasse, a negativa de voto em Haddad, que era de 60%, baixou para 53% e baixará ainda mais, até perto de 40%.

Ou vocês acham que a verdadeira metralhadora de ações de Amoêdo e Bolsonaro para tirar Lula dos programas de TV do PT e sua coligação e a ação de Geraldo Alckmin contra a inclusão do nome de Haddad no Datafolha devem-se a quê?

Eles contam poder sonegar à população que Lula é Haddad e que, portanto, na eleição, Haddad é Lula.