Senado: Minoru cresce e aparece porque mudou a Ufac (v)

# minoru eleição 2018

Minoru Kimpara (candidato a uma vaga ao senado) foi, disparado, o melhor reitor/gerente da Ufac até hoje.

Não é a primeira vez que digo isso aqui no oestadoacre e não me refiro à questão política e afins, que podem ser questionadas e, com certeza são, porque, afinal de contas, a Ufac é uma universidade…(universo de diversidade…)

Foco deste blog post é a sua administração/gerência à frente da Ufac.

Historicamente, o campus da nossa universidade federal sempre foi pessimamente cuidado…

Quando estudei na Ufac, as salas eram precárias, os banheiros um lixo…a escuridão tomava conta dos corredores que ligam os pavilhões…e até os setores administrativos e atendimento deixavam muito a desejar…ainda deixam…porém, menos que antes.

Minoru mudou o aspecto desorganizado, caótico da Federal do Acre.

Hoje em dia o campus da Ufac é o mais bonito e cuidado sítio público de Rio Branco…é obrigatória aos visitantes da capital um pulinho na nossa universidade.

Esse é um mérito de Minoru e de sua equipe.

Portanto, não é à toa que o segundo voto (para o senado) em Minoru começa virar uma onda no Acre.

Polemizo:

Por que não o primeiro voto em Minoru?

Sua estrutura não é grande e sua visibilidade ainda é insuficiente no salão de festa político…talvez isso venha a fazer diferença contra Minoru.

Ou não…!

Em tempo: Minoru tem um jeito muito característico de se expressar…é até engraçado. Assista sua inserção no horário eleitoral abaixo:

J R Braña B.