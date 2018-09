# ciro acre

Ciro está em segundo lugar na pesquisa do XP Investimentos/Ipespe para presidente, divulgada nesta sexta-feira.

-Tem como não ficar feliz com uma recepção dessa? Me emociono muito a cada chegada numa nova cidade sendo recebido com tanto carinho, vendo tanta gente querida indo nos acompanhar. Eu sou muito grato ao povo de Rio Branco e do Acre – disse Ciro.

Ciro passeia no meio do povo no Terminal Urbano