Haddad na CBN/globo: que candidato preparado (assista)

# haddad candidato pt

Mesmo com todas as provocações dos jornalistas da globo/cbn Fernando Haddad mostra que é o mais preparado para ser o novo presidente do país…

“Quantos anos o PT vai levar para reconhecer seus erros?”.

A resposta de Haddad: “As Organizações Globo levaram 50 anos para reconhecer o erro de ter apoiado o golpe de 1964”.

ka ka ka!!!

Em nenhum momento perde o controle da situação.

Nos próximos dias assume a liderança nas pesquisas…

Vale à pena conhecer Fernando Haddad, o candidato de Lula:

J R Braña B.