# #elenão eleição 2018

No portal do Parque da Maternidade, no Terminal Urbano, mulheres se reúnem nesta noite e dizem #EleNão.

É a sociedade democrática contra o candidato Bolsonaro, o representante do fascismo.

Neste dia 29 não é só o Brasil que diz #EleNão…é o mundo todo…como já mostramos em post anterior aqui.