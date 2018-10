Sena, domingo: ‘Agora com vocês, Wanderley Andrade…..(cadê o homem?)

# sena cantor wanderley andrade

E a prefeitura de Sena Madureira ficou a ver navios com Wanderley Andrade, artista paraense que teria sido contratado para cantar no município, e não deu as caras.

Hotel pago, toalhas brancas de algodão separadas, tudo pronto e…cadê o traficante do amor?

Neca!

Em tempo: Wanderley Andrade tem história para contar no principado…essa não é a primeira dele no município…

Em tempo 2: tem a dele num hotel de Sena e um pastor em visita à cidade…lá pelas tantas da madrugada, Wanderley Andrade aparece só de cueca desfilando nos corredores do hotel, bem na hora que o pastor sai do quarto sabe-se lá para quê…kakakaka!

A propósito, ouça abaixo Não Me deixe Só, com o Wanderley Andrade, que deixou todos esperando em Sena Madureira na noite passada.

J R Braña B.