Caged: Empregos: comércio não deixa o Acre parar (285 em SET)

# caged empregos

Setores com melhor desempenho foram Comércio, Serviços e Indústria de Transformação

O Acre encerrou o mês de setembro com saldo positivo de 285 empregos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira (22). O número representa uma alta de +0,37%, em relação a agosto. Foram 1.930 admissões e 1.645 desligamentos no período.

O setor que mais contribuiu para este resultado foi o Comércio, com a criação de 238 novos postos de trabalho. Em seguida aparecem os segmentos de Serviços, com 80 vagas, e Indústria de Transformação, com 29 novos empregos.

(…)

Em tempo: PIS/Pasep: trabalhadores ainda têm 3,5 milhões para retirarem na Caixa e no BB