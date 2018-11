# brasil escola

E o seu filho será ensinado a ser caixa e no máximo aprender ler manual da empresa do patrão e o filho do rico vai para as melhores escolas e vai estudar Maquiavel, Montesquieu, Marx, Paulo Freire, David Ricardo… sabe pra quê?

Para mandar em você e no seu filho que acham que escola não é lugar de debate plural.

J R Braña B.

