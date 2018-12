Acredite: índio preso em Sena por usar boné com estampa de maconha

# sena boné

Da Revista Forum

Um indígena, de 22 anos, da etnia Jaminawa foi preso após entrar em uma delegacia de Sena Madureira, no interior do Acre, nesta terça-feira (4), usando um boné com estampa de maconha.

O delegado Marcos Frank, que investiga o caso, explicou que o índio buscou a unidade para conseguir um “espelho” da identidade, ou seja, uma cópia do documento original. Porém, acabou sendo apreendido por apologia ao uso de drogas.

“Ele foi autuado pelo artigo 286 do Código Penal que estabelece que é crime incitar publicamente a prática de crime. Usar esse tipo de roupa é crime, pois é crime induzir, instigar ou ajudar alguém a consumir substâncias proibidas”, afirma.

O caso foi registrado na delegacia, em Sena Madureira. O indígena assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado, mas deve ser indiciado para responder pelo caso.

Em tempo: a Revista Fórum só repercutiu esse fato do G1 porque que é surreal demais e oestadoacre, idem.

