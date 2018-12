Futura ministra de Direitos Humanos foi de gabinete de dep acreano

# direito humanos

A futura ministra dos Direitos Humanos, Pastora Damares Alves, que deu entrevista aos jornais, trabalhou no gabinete do ex-deputado federal do Acre, Henrique Afonso, que aqui no blog é conhecido como o apocalíptico, por suas declarações em épocas eleitorais, não raro, excêntricas.

Justiça: essa senhora fez alguns trabalhos positivos em pautas que ajudaram o Acre nesse tempo de assessora do dep Henrique, é o que dizem dela acreanos viventes em Brasília.

Para ler sua entrevista aqui no JB…é uma entrevista tranquila…ela tem mais juízo que o seu chefe.

