Rocha assume antes de GladsonC: vice vai anunciar secretário de segurança

Governador eleito delega ao vice tomar conta da segurança…a começar pelo anúncio do secretário da pasta.

Vice-governador eleito Major Rocha anunciará nesta sexta-feira nomes que assumirão a Segurança Pública

Os nomes que comandarão a Segurança Pública do Acre no governo de Gladson Cameli (Progressistas), a partir de 1º de janeiro, serão anunciados nesta sexta-feira (7), a partir das 10 horas, no auditório da Secretaria de Segurança Pública.

O anúncio será feito pelo vice-governador eleito, Major Rocha, que comandará a primeira reunião e coordenará o início dos trabalhos de planejamento de ações integradas do sistema, concedendo ainda uma coletiva para imprensa às 11h.

“Eu e o governador eleito Gladson Cameli nos dedicamos durante toda essa semana para alinharmos as indicações dentro dos critérios de qualidade técnica, experiência, compromisso com as diretrizes do governo e capacidade de trabalhar em defesa dos interesses da sociedade”, disse o vice-governador.

