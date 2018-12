Muito fácil ser médico em postos da capital: entendi o amor pelos cubanos

# médicos acre

Esta semana fui a uma consulta num posto da prefeitura de Rio Branco…

Vou omitir o local para não identificar ninguém…

Fui lá me cuidar como todo ser consciente (mais ou menos…não sou tão consciente assim)…

Saiu um senhor da salinha e entrei…

Na salinha uma mesa: metade ocupada por uma secretária com o desktop e na outra metade o médico…

-Qual seu problema?

-Nenhum. Vim aqui ver com o senhor os exames comuns para homens da minha idade (55), como PSA, por exemplo.

-Todos os exames…(a moça do computador já retirou uma folha inteira com mil pedidos de exames para coisas que nem sei o que é)…

Continuou o médico:

-Velho tem que emagrecer…todo velho tem que ser só o couro e o osso (disse sempre olhando para baixo).

Eu quase dou uma gargalhada…

Tenho 55 anos, peso 70kg, e me sinto com 17 ainda…e o cara, o ‘doutor brasileiro’ me chama de velho….e diz que tenho que emagrecer como se eu fosse gordo (nunca fui gordo nem tenho tendência para engordar)…

Nada de importante ele me questionou para saber alguma coisa da minha saúde, que, graças aos meus próprios poucos cuidados, é boa…pelo menos acho e assim me sinto.

Tudo isso não demorou mais que dois minutos… 2 minutos!!!!

O outro paciente, aquele senhor que falei, também foi atendido na mesma rapidez…um senhor de verdade foi atendido na ligeireza impressionante…talvez mais rápido que eu…que, em tese, precisava menos…

Bem, tô revelando isso para dar a graças aos céus por ter saúde e dizer que agora entendo porque o povo amava os médicos cubanos do Mais Médicos….

Os cubanos atendiam as pessoas com dignidade, eram criteriosos, examinavam, conversavam, perguntavam investigavam…

Traduzindo: agiam como médicos de verdade.

Concluo: é muito fácil ser médico nos postos de saúde do Acre.

Até eu com internet e o google ligado faço consulta, peço os exames necessários e indico remédios para qualquer paciente…

É uma vergonha o atendimento médico nos postos de saúde de Rio Branco (deve haver exceção)

Mas é o que sempre digo aqui: no Brasil e no Acre as famílias formam seus filhos em medicina para ficarem ricos…Em Cuba os médicos são ensinados a serem médicos…

Essa é a diferença…

Ah, o meu plano de saúde é o SUS, que é de milhões de brasileiros….

E o SUS não é grátis….nós pagamos (com nossos impostos descontados no contracheque todo mês) salários de 20 mil ou mais para médicos de postos tipo esse que me ‘consultou’ esta semana.

-Velho tem que ser só o couro e osso.

Aprende,…

J R Braña B, seu gorducho!

