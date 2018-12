Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, detona os pastores do governo (v)

olavo de carvalho guru #

O guru-mor do presidente eleito Bolsonaro parece não acreditar muito no governo que ajudou a eleger com seus posteres surreais na internet durante a campanha eleitoral e muito antes…

Olavo de Carvalho, acredite, diz:

-Pensam que o Brasil vai ficar melhor sem o PT?

Assista:

Olavo de Carvalho, Guru de Bolsonaro, grava mensagem de ano novo para os seus seguidores: “Cês acham que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? Não vai não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente: é pastor ladrão, é pastor pedófilo”. Assista e confira. pic.twitter.com/yQtVDcNikF — Fernando Andrade (@fecmar1) 24 de dezembro de 2018

