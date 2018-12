Nota de Repúdio do Sintesac (violência contra servidora da Saúde)

nota de repúdio violência

Nota de Repúdio: Sintesac vem público manifestar o seu repúdio, a ação covarde de um suposto policial, que agrediu covardemente uma servidora no Huerb

O Sindicato dos Trabalhadores em saúde do Estado (SINTESAC) por meio de sua diretoria, vem público manifestar o seu repúdio, a ação covarde e arbitrária de um suposto policial, que agrediu covardemente a servidora Ercirene Alves de Almeida, em pleno exercício de função, na noite de ontem (23/12/2019), no Hospital de Urgência e Emergencia de Rio Branco – HUERB, com soco no rosto, agressões verbais, chegando inclusive a sacar uma arma dentro da unidade.

Não é de hoje que a falta de segurança permeia nossa cidade, e o que mais nos revolta é saber que tais atos surgem de quem deveriam prezar justamente pela segurança.

Nossa assessoria jurídica, já está a disposição da servidora, vamos levar o caso à devida corregedoria, Ministério Público, e acionar judicialmente o infrator, ao tempo que esperamos uma conduta no mínimo

exemplar, por parte dos órgãos responsáveis.

Outro fato lamentável foi a ausência do estado ou de algum membro da gestão da SESACRE para da suporte ou amparo a trabalhadora e mãe de familia.

Em tempo: nota não resolve isoladamente…é preciso reagir coletivamente, politicamente…todos os servidores protestando contra esse tipo de violência…é preciso haver solidariedade entre os servidores da unidade… em todos os sentidos…e o sindicato precisa proporcionar ações desse tipo…é preciso politizar a categoria…fazer um sindicato de classe, de verdade – J R Braña B.

