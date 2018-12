Gov anuncia pagamento de 50% do 13º (EDU/Serv CLT receberam 100%)

gov 13o acre

Mensagem do governador Tião Viana no TT na quarta anunciou que hoje, quinta, seria informado sobre o 13o do restante dos servidores do estado.

São 48 mil servidores públicos…17 mil já receberam ‘El Aguinaldo.’

Estamos antecipando para amanhã dia 27/12/2018 o pagamento do salário de dezembro a todos os servidores públicos.

Sobre o décimo terceiro, já pagamos a 17 000 servidores efetivos.Amanhã estarei informando o que será possível para os demais. — Tião Viana (@tiao_viana) 26 de dezembro de 2018

Em tempo: governo vai pagar apenas 50% do 13º de 22 mil servidores (só Educação e empresas de regime CLT receberam 13º integral).