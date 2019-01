Começa a caçada? Já? No segundo dia? (a direita é sempre direita)

caçada gov acre

Tentando traduzir esta notícia do ac:

Tudo começa indicar que será uma verdadeira caçada (com o eufemismo de revisão para suavizar) aos atos do governo anterior nesses primeiros meses da nova administração…

A revisão dos atos é apenas o primeiro ato.

Outros virão…

Não se surpreendam…

A direita quando assume o poder costuma ser direita…no máximo concede água e palito aos adversários!

A esquerda, ou aquela que finge ser esquerda, quando está no poder – promove uma miscelânea no seu repertório político-administrativo… mostra um suposto republicanismo que só ajuda adversários e deixa de lado os que realmente estiveram lado a lado desde o princípio.

O resultado está aí…

Agora é se preparar para a turbulência típica de voos sobre a Amazônia.

Revelações bombásticas (nem sempre verdadeiras, claro), denúncias diversas, desmoralização com apoio de parte da mídia oportunista e louca para se agarrar ao baú do poder…etc etc…

A direita não vacila…ela age como direita quando está no governo…sempre!

Bolsonaro is the mirror de gente importante do governo GladsonC.

J R Braña B.

