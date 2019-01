Governo: adversário de Mazinho fica com setor mais importante em Sena

sena educação #

Setor mais importante em qualquer município, a nomeação do chefe da Educação em Sena Madureira passou longe da influência do prefeito Mazinho Serafim.

Gehlen Diniz, deputado estadual do PP – é o padrinho da nomeação do vereador Silvano Farias para o núcleo da Educação município.

Não somente o prefeito Mazinho ainda não emplacou ninguém no governo, como o município ainda não se vê na fotografia dos novos donos do poder no Estado….

A história de repete com Sena com o governo da oposição (agora situação)…

O prefeito vai aguentar calado…?

Em tempo: como oestadoacre deu em primeira mão, o Depasa ficou com Márcio Bittar e por extensão Sena e todos os municípios…

