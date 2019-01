136 mi: capital e Cruzeiro melhoram arrecadação em ICMS (confira)

icms rb cruzeiro #

Laísa Rasseli, Comunique-se, para oestadoacre

A maioria das capitais da região Norte do país registraram aumento no recebimento do Imposto sobre as Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em 2017, quando comparado a 2016. Os dados foram divulgados no anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

O maior incremento da região foi em Porto Velho (RO), que recebeu R$ 270,4 milhões em 2017, valor 20,7% maior do que os R$ 224,1 milhões de 2016. Alta expressiva também em Rio Branco (AC), com aumento de 17,6% e R$ 136,7 milhões recolhidos em 2017. Já em Manaus (AM) e em Macapá (AP)as altas foram de 11,7% e 4%, respectivamente, no período analisado.

Além das capitais, os municípios de Cruzeiro do Sul (AC), Marabá (PA) e Parintins (AM) também incrementaram seus recebimentos de ICMS. As altas foram de 17,6%, 7,7% e 6,1%, respectivamente, em 2017.

